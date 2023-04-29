В «Баварии» рассказали о трансферных целях команды на лето

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о задачах клуба на предстоящее трансферное окно.

«Мы найдем правильные ответы. Возможно, потребуются значительные инвестиции. Однако, какой бы сложной ни была ситуация, мы должны избегать спешки. На данный момент нужно сосредоточиться на борьбе за чемпионство в бундеслиге», — цитирует Bayern & Germany слова Кана.