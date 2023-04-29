Главный тренер «Баварии» Тухель определился с двумя трансферными целями на лето
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель определился с трансферными целями команды на лето.
По данным Sport1.de, специалист намерен усилить центр полузащиты и линию атаки. Поэтому хотел бы приобрести хавбека «Челси» Матео Ковачича. Также немец хочет купить нападающего «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани.
Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Ковачича в 40 миллионов евро, а 24-летнего Коло-Муани — в 65 миллионов.
«Бавария» на данный момент идет на втором месте турнирной таблицы бундеслиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|
2
|Бавария
|30
|18
|8
|4
|81-33
|62
|
3
|Унион Б
|30
|16
|8
|6
|44-31
|56
|
4
|Фрайбург
|30
|16
|8
|6
|46-37
|56
|
5
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|54-37
|54
|
6
|Байер
|30
|14
|6
|10
|53-41
|48
|
7
|Майнц
|30
|12
|9
|9
|49-43
|45
|
8
|Вольфсбург
|30
|12
|10
|8
|54-37
|46
|
9
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|10
|9
|50-46
|43
|
10
|Боруссия М
|30
|9
|9
|12
|44-48
|36
|
11
|Кельн
|30
|8
|11
|11
|40-48
|35
|
12
|Вердер
|30
|10
|5
|15
|48-58
|35
|
13
|Аугсбург
|30
|8
|7
|15
|39-55
|31
|
14
|Хоффенхайм
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
15
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|38-52
|28
|
16
|Бохум
|30
|8
|4
|18
|33-67
|28
|
17
|Шальке
|30
|6
|9
|15
|28-57
|27
|
18
|Герта
|30
|5
|7
|18
|35-61
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|21:30
|
Бохум – Боруссия Д
|1 : 1
|29.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|1 : 1
|29.04
|16:30
|
Кельн – Фрайбург
|0 : 1
|29.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|1 : 0
|29.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|2 : 1
|29.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|0 : 0
|29.04
|19:30
|
Шальке – Вердер
|2 : 1
|30.04
|16:30
|
Бавария – Герта
|2 : 0
|30.04
|18:30
|
Вольфсбург – Майнц
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|21
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|27
|1
|2
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|26
|1
|6
Новости