Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал трансфер в немецкий клуб защитника «Ювенутса» Маттейса де Лигта.

«Маттейс де Лигт впечатляет не только своими игровыми качествами, но и как человек, который играл роль лидера во всех своих командах. Он научился брать на себя ответственность в юном возрасте.

Сильной команде нужна не только сильная атака. Благодаря этому трансферу мы усилили нашу защиту до абсолютного топ-уровня», — цитирует Кана сайт «Баварии».

По данным немецких СМИ, мюнхенцы заплатили за 22-летнего центрального защитника 70 миллионов евро. Еще 10 миллионов «Ювентус» может получить в виде различных бонусов.