Кан — о трансфере де Лигта: «Бавария» усилила защиту до абсолютного топ-уровня»
Генеральный директор «Баварии» прокомментировал трансфер защитника Маттейса де Лигта
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал трансфер в немецкий клуб защитника «Ювенутса» Маттейса де Лигта.
«Маттейс де Лигт впечатляет не только своими игровыми качествами, но и как человек, который играл роль лидера во всех своих командах. Он научился брать на себя ответственность в юном возрасте.
Сильной команде нужна не только сильная атака. Благодаря этому трансферу мы усилили нашу защиту до абсолютного топ-уровня», — цитирует Кана сайт «Баварии».
По данным немецких СМИ, мюнхенцы заплатили за 22-летнего центрального защитника 70 миллионов евро. Еще 10 миллионов «Ювентус» может получить в виде различных бонусов.
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|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
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|0
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34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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