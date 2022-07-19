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Салихамиджич: «Хотели привезти де Лигта в «Баварию» еще три года назад»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал трансфер защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

«Я очень рад, что де Лигт теперь будет играть за «Баварию». Мы хотели привезти Маттейса в Мюнхен еще три года назад. Тогда мы были убеждены в его качествах защитника, а сейчас тем более.

Благодаря своему профессионализму и прекрасному характеру Маттейс подходит как нашей команде, так и нашим амбициям. Он будет играть важную роль на поле и за его пределами в мюнхенской «Баварии», — цитирует Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

По данным немецких СМИ, мюнхенцы заплатили за 22-летнего центрального защитника 70 миллионов евро. Еще 10 миллионов «Ювентус» может получить в виде различных бонусов.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Ювентус
Хасан Салихамиджич
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