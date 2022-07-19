Салихамиджич: «Хотели привезти де Лигта в «Баварию» еще три года назад»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал трансфер защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

«Я очень рад, что де Лигт теперь будет играть за «Баварию». Мы хотели привезти Маттейса в Мюнхен еще три года назад. Тогда мы были убеждены в его качествах защитника, а сейчас тем более.

Благодаря своему профессионализму и прекрасному характеру Маттейс подходит как нашей команде, так и нашим амбициям. Он будет играть важную роль на поле и за его пределами в мюнхенской «Баварии», — цитирует Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

По данным немецких СМИ, мюнхенцы заплатили за 22-летнего центрального защитника 70 миллионов евро. Еще 10 миллионов «Ювентус» может получить в виде различных бонусов.