Де Лигт — о переходе в «Баварию»: «Счастлив, что стал игроком такого большого клуба»

Защитник Маттейс де Лигт поделился эмоциями после перехода в «Баварию» из «Ювентуса».

«Я счастлив, что стал игроком такого большого клуба. «Бавария» — самый успешный клуб в Германии. И одна из лучших команд в Европе.

Я сразу почувствовал огромную заинтересованность во мне со стороны тренеров и руководства мюнхенского клуба. Это и убедило меня согласиться на трансфер», — приводит слова игрока сайт июнхенцев.

22-летний де Лигт заключил контракт с «Баварией» до 2022 года.