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Сегодня, 19:12

Де Лигт — о переходе в «Баварию»: «Счастлив, что стал игроком такого большого клуба»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Маттейс де Лигт.
Фото ФК &quot;Бавария&quot;., ТАСС

Защитник Маттейс де Лигт поделился эмоциями после перехода в «Баварию» из «Ювентуса».

«Я счастлив, что стал игроком такого большого клуба. «Бавария» — самый успешный клуб в Германии. И одна из лучших команд в Европе.

Я сразу почувствовал огромную заинтересованность во мне со стороны тренеров и руководства мюнхенского клуба. Это и убедило меня согласиться на трансфер», — приводит слова игрока сайт июнхенцев.

22-летний де Лигт заключил контракт с «Баварией» до 2022 года.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Ювентус
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