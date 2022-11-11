В «Баварии» недовольны вызовом травмированного Мане в сборную Сенегала на ЧМ-2022

В «Баварии» недовольны решением сборной Сенегала вызвать в свое расположение на чемпионат мира в Катаре травмированного нападающего Садио Мане, сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсетях.

Мане получил получил повреждение подколенного сухожилия в матче 14-го тура Бундеслиги с «Вердером» (6:1) и выбыл примерно на месяц. После этого сообщалось, что 30-летний сенегалец не сможет принять участие на чемпионате мира. Несмотря на это, национальная сборная включила нападающего в свой состав.

В групповом турнире ЧМ-2022 Сенегал сыграет с Катаром, Нидерландами и Эквадором.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.