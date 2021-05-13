Упамекано высказался о переходе Нагельсманна в «Баварию»

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано рассказал, что думает о наставнике команды Юлиане Нагельманне.

Отметим, в летнее трансферное окно тренер и футболист перейдут в «Баварию».

«Я не знал, что он тоже перейдет в «Баварию». Забавно, что так вышло. Юлиан — невероятный тренер. Он каждый день будет показывать различные видео, чтобы помочь игроку развиваться. Он дает конкретные советы, как стать лучше. Он выводит игроков на новый уровень», — цитирует Упамекано The Athletic.

22-летний защитник играет в «Лейпциге» с 2017 года. В текущем сезоне он участвовал в 27 матчах Бундеслиги, забив 1 гол.