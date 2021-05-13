Полузащитник «Баварии» призвал футболистов-геев сделать каминг-аут
20:40
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка призвал футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией сделать каминг-аут.
«Думаю, каминг-аут футболиста проложит путь для многих людей, которым больше не нужно будет скрывать ориентацию. Как команда, болельщики, клубы и общество мы должно поощрять игроков, делающих каминг-аут, и судить их на основе игры, а не сексуальной ориентации», — цитирует Горецку StN.
В нынешнем сезоне 26-летний Горецка провел за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.interview-im-playboy-goretzka-homosexuellen-fussballspielern-mut-machen.857ddfee-3f36-41c1-98e8-4e9ff4023bc9.html
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