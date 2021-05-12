«Герта» на выезде обыграла «Шальке»

«Герта» победила «Шальке» (2:1) в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Германии.

Хозяева открыли счет на шестой минуте — отличился Амин Харит. У гостей отличились Дедрик Боята и Джессик Нганкам. В концовке у столичной команды был удален Доди Лукебаккио.

Берлинский клуб набрал 34 очка и занимает 13-е место. У «Шальке» 13 очков последняя, 18-я позиция. Команда уже потеряла шансы остаться в первой бундеслиге

Чемпионат Германии. Бундеслига

32-й тур

«Шальке» — «Герта» — 1:2 (1:1)

Голы: Харит, 6 (1:0). Боята, 18 (1:1). Нганкам, 73 (1:2).

«Шальке»: Ферманн, Мустафи, Очипка, Сане, Колашинац, Беккер (Гонсалу Пасьенсия, 90), Харит, Флик, Идризи (Раман, 77), Хюнтелар (Скрцибски, 77), Хоппе.

«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Платтенхардт, Альдерете, Леки (Аскасибар, 58), Дарида (Лукебакио, 58), Тузар, Дилросюн (Михельбринк, 76), Радоньич (Торунарига, 89), Пентек (Нганкам, 58).

Предупреждения: Харит, 43. Дарида, 50. Мустафи, 54. Лукебакио, 67. Колашинац, 68. Боята, 68. Михельбринк, 90+1.

Удаление: Лукебакио, 88.

Судья: Шмидт.

12 мая. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».