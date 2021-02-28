«Унион» и «Хоффенхайм» сыграли вничью
«Унион» принимал «Хоффенхайм» в матче 23-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
23-й тур
«Унион Б» — «Хоффенхайм» — 1:1 (1:1)
Голы: Крузе, 9 — с пенальти (1:0). Шлоттербек, 29 — в свои ворота (1:1).
«Унион Б»: Кариус, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц (Бюльтер, 46), Шлоттербек, Андрих, Премель (Гентнер, 63), Крузе (Тойхерт, 74), Похьянпало (Муса, 63), Ингвартсен.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Ричардс, Руди, Кадержабек, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер, Йон (Сессеньон, 67), Крамарич (Даббур, 90+1), Бебу (Адамян, 90).
Предупреждения: Ричардс, 79. Фогт, 90+4.
Судья: Штилер (Германия).
28 февраля. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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