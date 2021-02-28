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«Унион» и «Хоффенхайм» сыграли вничью

17:23
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«Унион» принимал «Хоффенхайм» в матче 23-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

23-й тур

«Унион Б» — «Хоффенхайм» — 1:1 (1:1)

Голы: Крузе, 9 — с пенальти (1:0). Шлоттербек, 29 — в свои ворота (1:1).

«Унион Б»: Кариус, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц (Бюльтер, 46), Шлоттербек, Андрих, Премель (Гентнер, 63), Крузе (Тойхерт, 74), Похьянпало (Муса, 63), Ингвартсен.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Ричардс, Руди, Кадержабек, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер, Йон (Сессеньон, 67), Крамарич (Даббур, 90+1), Бебу (Адамян, 90).

Предупреждения: Ричардс, 79. Фогт, 90+4.

Судья: Штилер (Германия).

28 февраля. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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