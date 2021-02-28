Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Шальке» уволил главного тренера Гросса и его ассистента

14:22
Теги:

«Шальке» на своем официальном сайте объявил о масштабных кадровых изменениях. Как отмечается, после разгромного поражения в матче 23-го тура бундеслиги от «Штутгарта» (1:5) клуб уволил главного тренера Кристиана Гросса, а также его ассистента Райнера Видмайера.

Кроме того, пост спортивного директора «Шальке» покинул Йохен Шнайдер.

Также ушли координатор отдела лицензированных игроков Саша Ритер и руководитель лицензированных исполнителей Вернер Лойтхард.

22 февраля сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в «Шальке». Контракт специалиста с красно-белыми истекает в конце сезона.

«Шальке» находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

Дополнительная информация:

https://schalke04.de/personal/fc-schalke-04-stellt-sportliche-fuehrung-ab-sofort-frei/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир