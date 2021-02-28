«Шальке» уволил главного тренера Гросса и его ассистента
«Шальке» на своем официальном сайте объявил о масштабных кадровых изменениях. Как отмечается, после разгромного поражения в матче 23-го тура бундеслиги от «Штутгарта» (1:5) клуб уволил главного тренера Кристиана Гросса, а также его ассистента Райнера Видмайера.
Кроме того, пост спортивного директора «Шальке» покинул Йохен Шнайдер.
Также ушли координатор отдела лицензированных игроков Саша Ритер и руководитель лицензированных исполнителей Вернер Лойтхард.
22 февраля сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в «Шальке». Контракт специалиста с красно-белыми истекает в конце сезона.
«Шальке» находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://schalke04.de/personal/fc-schalke-04-stellt-sportliche-fuehrung-ab-sofort-frei/
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