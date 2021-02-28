«Аугсбург» с минимальным счетом переиграл «Майнц»
«Аугсбург» с минимальным счетом переиграл «Майнц» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 1:0.
«Аугсбург» набрал 26 очков и оторвался от зоны вылета. А вот «Майнц» с 17-ю очками продолжает борьбу за выживание.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
23-й тур
«Майнц» — «Аугсбург» — 0:1 (0:1)
Гол: Хан, 25.
«Майнц»: Центнер, Белль (Боэтиус, 64), Да Коста (Озтунали, 84), Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Латца (Буркардт, 80), Штегер, Баррейро, Солои (Глатцель, 64), Онисиво.
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Оксфорд, 68), Педерсен, Удуокхай, Калиджури (Рихтер, 90+3), Штробль, Хедира, Хан, Бенеш (Гумны, 68), Нидерлехнер (Грегорич, 84).
Предупреждения: Латца, 44. Фрамбергер, 45. Штробль, 77.
Судья: Шлагер (Германия).
28 февраля. Майнц. Стадион «Опель Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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