Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Аугсбург» с минимальным счетом переиграл «Майнц»

19:31
Теги:

«Аугсбург» с минимальным счетом переиграл «Майнц» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 1:0.

«Аугсбург» набрал 26 очков и оторвался от зоны вылета. А вот «Майнц» с 17-ю очками продолжает борьбу за выживание.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

23-й тур

«Майнц» — «Аугсбург» — 0:1 (0:1)

Гол: Хан, 25.

«Майнц»: Центнер, Белль (Боэтиус, 64), Да Коста (Озтунали, 84), Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Латца (Буркардт, 80), Штегер, Баррейро, Солои (Глатцель, 64), Онисиво.

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Оксфорд, 68), Педерсен, Удуокхай, Калиджури (Рихтер, 90+3), Штробль, Хедира, Хан, Бенеш (Гумны, 68), Нидерлехнер (Грегорич, 84).

Предупреждения: Латца, 44. Фрамбергер, 45. Штробль, 77.

Судья: Шлагер (Германия).

28 февраля. Майнц. Стадион «Опель Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир