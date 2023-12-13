«Унион» бесплатно подпишет Крала после завершения контракта со «Спартаком»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который играет на правах аренды за «Унион», перейдет в немецкую команду на постоянной основе в статусе свободного агента.
Как сообщает Sport Bild, это станет возможно по окончании сезона-2023/24, так как у чеха летом закончится контракт с красно-белыми. Крал не намерен продлевать соглашение со «Спартаком». «Унион» в ближайшее время предложит 25-летнему игроку контракт.
Крал перешел в «Спартак» из «Славии» в 2019 году. Красно-белые заплатили за него 12 миллионов евро. Полузащитник сыграл за российский клуб 60 матчей и отдал 6 голевых передач.
31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля 2022 года футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года.
Летом этого года Крал снова приостановил контракт с московским клубом и перешел в «Унион». За берлинскую команду он сыграл 18 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|14
|11
|3
|0
|39-12
|36
|
2
|Бавария
|13
|10
|2
|1
|44-14
|32
|
3
|Штутгарт
|14
|10
|1
|3
|34-16
|31
|
4
|РБ Лейпциг
|14
|9
|2
|3
|34-15
|29
|
5
|Боруссия Д
|14
|7
|4
|3
|28-23
|25
|
6
|Хоффенхайм
|14
|7
|2
|5
|28-24
|23
|
7
|Айнтрахт Ф
|14
|5
|6
|3
|24-16
|21
|
8
|Фрайбург
|14
|6
|3
|5
|17-23
|21
|
9
|Аугсбург
|14
|4
|5
|5
|23-27
|17
|
10
|Боруссия М
|14
|4
|4
|6
|28-31
|16
|
11
|Вольфсбург
|14
|5
|1
|8
|18-25
|16
|
12
|Вердер
|14
|4
|2
|8
|20-27
|14
|
13
|Хайденхайм
|14
|4
|2
|8
|21-30
|14
|
14
|Бохум
|14
|2
|7
|5
|15-29
|13
|
15
|Унион Б
|13
|3
|1
|9
|15-28
|10
|
16
|Кельн
|14
|2
|4
|8
|10-24
|10
|
17
|Майнц
|14
|1
|6
|7
|12-26
|9
|
18
|Дармштадт
|14
|2
|3
|9
|17-37
|9
|15.12
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|- : -
|16.12
|17:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|16.12
|17:30
|
Бохум – Унион Б
|- : -
|16.12
|17:30
|
Дармштадт – Вольфсбург
|- : -
|16.12
|17:30
|
Майнц – Хайденхайм
|- : -
|16.12
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
|17.12
|17:30
|
Фрайбург – Кельн
|- : -
|17.12
|19:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.12
|21:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|7
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|11
|2
|2
|
|
Матс Хуммельс
Боруссия Д
|13
|1
|4
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|10
|1
|3