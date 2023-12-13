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Сегодня, 21:16

«Кельну» выписан рекордный в истории бундеслиги штраф за нарушения фанатов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Кельн» получил штраф в размере 595 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники на матче 8-го тура бундеслиги против «Боруссии» (3:1) из Менхенгладбаха.

Как сообщает сайт клуба, немецкий футбольный союз (DFB) потребовал от «Кельна» перевести 198 тысяч евро из суммы штрафа на усиление собственных мер безопасности. В «Кельне» заявили, что считают неправильным подход DFB к оценке событий и просят смягчить наказание.

Этот штраф является рекордным в истории чемпионата Германии.

Победа над «Боруссией» из Менхенгладбаха стала для «Кельна» первой в текущем сезоне бундеслиги. Команда набрала 10 очков в 14 турах и занимает 16-е место в турнирной таблице.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Кельн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 14 11 3 0 39-12 36
2
 Бавария 13 10 2 1 44-14 32
3
 Штутгарт 14 10 1 3 34-16 31
4
 РБ Лейпциг 14 9 2 3 34-15 29
5
 Боруссия Д 14 7 4 3 28-23 25
6
 Хоффенхайм 14 7 2 5 28-24 23
7
 Айнтрахт Ф 14 5 6 3 24-16 21
8
 Фрайбург 14 6 3 5 17-23 21
9
 Аугсбург 14 4 5 5 23-27 17
10
 Боруссия М 14 4 4 6 28-31 16
11
 Вольфсбург 14 5 1 8 18-25 16
12
 Вердер 14 4 2 8 20-27 14
13
 Хайденхайм 14 4 2 8 21-30 14
14
 Бохум 14 2 7 5 15-29 13
15
 Унион Б 13 3 1 9 15-28 10
16
 Кельн 14 2 4 8 10-24 10
17
 Майнц 14 1 6 7 12-26 9
18
 Дармштадт 14 2 3 9 17-37 9
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15.12 22:30
Боруссия М – Вердер
 - : -
16.12 17:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
16.12 17:30
Бохум – Унион Б
 - : -
16.12 17:30
Дармштадт – Вольфсбург
 - : -
16.12 17:30
Майнц – Хайденхайм
 - : -
16.12 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
17.12 17:30
Фрайбург – Кельн
 - : -
17.12 19:30
Байер – Айнтрахт Ф
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Бавария – Штутгарт
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Гарри Кейн

Бавария

 18
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Серу Гирасси

Штутгарт

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Лоис Опенда

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РБ Лейпциг

 10
П
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 7
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 11 2 2
Матс Хуммельс

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Боруссия Д

 13 1 4
Николас Хефлер

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 10 1 3
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