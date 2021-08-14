«Байер» сыграл вничью с «Унионом», Лунев остался в запасе

В 1-м туре нового сезона чемпионата Германии «Байер» на выезде играл против «Униона». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Российский голкипер клуба из Леверкузена Андрей Лунев попал в заявку на эту встречу, но остался в запасе.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

1-й тур

«Унион Б» — «Байер» — 1:1 (1:1)

Голы: Авонийи, 7 (1:0). Диаби, 12 (1:1).

«Унион Б»: Луте, Триммель (Рюерсон, 81), Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Баумгартль, Хедира, Харагути (Беренс, 81), Ингвартсен (Озтунали, 64), Крузе (Тойхерт, 73), Авонийи (Фогльзаммер, 63).

«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг, Арангис, Демирбай, Амири (Паулинью, 76), Паласиос (Баумгартлингер, 89), Шик (Похьянпало, 89), Диаби.

Предупреждение: Диаби, 28.

Судья: Райхель (Германия).

14 августа. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

«Арминия» — «Фрайбург» — 0:0

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен (ван дер Хорн, 77), Нильссон (Де Медина, 77), Пипер, Шепф, Притль, Окугава (Хак, 67), Кунце, Клос (Зерра, 90), Ласм (Крюгер, 78).

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде (Хайнц, 62), Шмид, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Кайтель (Сантамария, 70), Грифо (Демирович, 86), Хелер (Хаберер, 85), Чон У Ен (Шоллои, 70).

Предупреждения: Притль, 19. Лаурсен, 30. Кайтель, 34. Гульде, 37. Хефлер, 75. Клос, 89. Демирович, 90+3.

Судья: Яблонски (Германия).

14 августа. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».

«Штутгарт» — «Гройтер Фюрт» — 5:1 (2:0)

Голы: Эндо, 30 (1:0). Клемент, 36 (2:0). Кемпф, 55 (3:0). Эль-Гаддиуи, 61 (4:0). Кемпф, 76 (5:0). Левелинг, 90+3 (5:1).

«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос, Каразор (Клемент, 9), Эндо, Ферстер, Климовиц (Дидави, 65), Массимо, Эль-Гаддиуи (Санко, 65. Томми, 69).

«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Юнг, Хогма, Иттер, Майерхефер, Бауэр, Грин (Файн, 70), Зегуин, Зойферт (Сарпей, 59), Хргота (Левелинг, 85), Нильсен (Абиама, 59).

Предупреждение: Зегуин, 53.

Судья: Цвайер (Германия).

14 августа. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

«Вольфсбург» — «Бохум» — 1:0 (1:0)

Гол: Вегхорст, 22.

Нереализованный пенальти: Вегхорст, 5 (вратарь)

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Мехмеди, 87), Мбабу, Баку, Лакруа, Арнольд, Шлагер (Гилавоги, 81), Штеффен (Мармуш, 70), Филипп (Герхардт, 81), Вегхорст.

«Бохум»: Риманн, Гамбоа (Бокхорн, 78), Данилу Соарес, Лампропулос (Ганвула, 89), Лайч, Теше, Реджбецай, Лосийя, Цоллер, Асано (Пантович, 46), Антви-Аджей.

Предупреждения: Лайч, 29. Реджбецай, 88.

Удаление: Теше, 4.

Судья: Вилленборг (Германия).

14 августа. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 0:4 (0:1)

Голы: Брун Ларсен, 37 (0:1). Адамян, 78 (0:2). Рюттер, 87 (0:3). Руди, 90+5 (0:4).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Удуокхай, Гумны, Ягу Амарал (Педерсен, 81), Моравек (Майер, 59), Дорш, Йенсен (Калиджури, 64), Хан (Грегорич, 64), Нидерлехнер, Варгас (Саренрен-Базе, 81).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума (Самассеку, 74), Пош, Раум (Йон, 52), Руди, Баумгартнер (Рюттер, 75), Штиллер, Крамарич, Даббур (Гачинович, 60), Брун Ларсен (Адамян, 59).

Предупреждения: Раум, 19. Руди, 62. Гауэлеув, 89.

Судья: Брих (Германия).

14 августа. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».