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Лунев остался в запасе на матч «Байера» против «Униона»

15:33
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Российский вратарь Андрей Лунев остался в запасе на матч 1-го тура чемпионата Германии против «Униона».

29-летний россиянин оказался среди 9 запасных команды из Леверкузена на первую игру сезона в бундеслиге. Место в воротах «Байера» займет Лукас Градецки.

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента в июле 2021 года. На данный момент россиянин не провел ни одной официальной встречи в составе команды из Леверкузена.

Матч «Унион» — «Байер» состоится сегодня, 14 августа, начало — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.bayer04.de/en-us/match/202122-season/bundesliga/1st-matchday

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Иван Торопцев все материалы автора

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