Лунев остался в запасе на матч «Байера» против «Униона»

Российский вратарь Андрей Лунев остался в запасе на матч 1-го тура чемпионата Германии против «Униона».

29-летний россиянин оказался среди 9 запасных команды из Леверкузена на первую игру сезона в бундеслиге. Место в воротах «Байера» займет Лукас Градецки.

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента в июле 2021 года. На данный момент россиянин не провел ни одной официальной встречи в составе команды из Леверкузена.

Матч «Унион» — «Байер» состоится сегодня, 14 августа, начало — в 16.30 (мск).