Лунев остался в запасе на матч «Байера» против «Униона»
15:33
Российский вратарь Андрей Лунев остался в запасе на матч 1-го тура чемпионата Германии против «Униона».
29-летний россиянин оказался среди 9 запасных команды из Леверкузена на первую игру сезона в бундеслиге. Место в воротах «Байера» займет Лукас Градецки.
??? Unsere Bank: Lunev — Retsos, Paulinho, Baumgartlinger, Pohjanpalo, Wendell, Sinkgraven, Weiser— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 14, 2021
? #FCUB04 | #Bayer04 | #Werkself
Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента в июле 2021 года. На данный момент россиянин не провел ни одной официальной встречи в составе команды из Леверкузена.
Матч «Унион» — «Байер» состоится сегодня, 14 августа, начало — в 16.30 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.bayer04.de/en-us/match/202122-season/bundesliga/1st-matchday
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю