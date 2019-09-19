Ули Хенесс: «Нойер намного лучше тер Штегена, он лучший вратарь в мире»

Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о ситуации между голкиперами сборной Германии Мануэлем Нойером и Марком-Андре тер Штегеном. Последний недоволен игровым временем в национальной команде.

— Мануэль Нойер уже много лет является лучшим вратарем в мире, — цитирует Top Mercato Нойера. — Тер Штеген — хороший вратарь, но Нойер намного лучше, у него больше опыта. Никто не может сомневаться в том, что Мануэль — лучший вратарь в Германии". Он может играть, пока остается здоровым. Всегда будет лучшим, здесь нет обсуждения.

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