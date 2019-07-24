Ули Хенесс не будет вновь баллотироваться на пост президента "Баварии"

Президент "Баварии" Ули Хенесс собирается покинуть свой пост. Он не планирует выдвигать свою кандидатуру на новые выборы, которые состоятся в ноябре 2019 года, сообщает Bild.

67-летний Хенесс обещал своей семье, что уйдет на пенсию в этом году. Фаворитом в борьбе за президентское кресло считается Херберт Хайнер, который уже занимал временно должность президента мюнхенского клуба в 2014-м.

Напомним, что в марте 2014 года мюнхенский суд приговорил Хенесса к трем с половиной годам тюрьмы, вменяя ему уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и валютные спекуляции. В феврале 2016-го его досрочно освободили из тюрьмы, после чего он вернулся на руководящую должность в клубе.