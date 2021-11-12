Ули Хенесс: «Нам распустить «Баварию», чтобы бундеслига стала интереснее?»
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, что он думает о конкуренции в бундеслиге.
«Нам нужно распустить клуб, чтобы бундеслига снова стала захватывающей? — цитирует Хенесса Twitter Bayern & Germany. — Или нам нужно играть вдесятером? Это утомительная дискуссия. Что касается финансового преимущества, то мы ничего не можем поделать с тем, что для Deutsche Telekom «Бавария» важнее, чем «Боруссия» Дортмунд. Мы упорно работали над этим. У нас нет нас наследства из Америки, и мы не выиграли джек-пот в лотерее».
«Бавария» лидирует в бундеслиге, набрав 28 очков в 11 матчах.
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