«Бавария» может лишить Киммиха части зарплаты из-за отказа от вакцинации

«Бавария» может лишить полузащитника команды Йозуа Киммиха части зарплаты, сообщает Bild.

Накануне полузащитника вывели из состава сборной Германии на ближайшие игры. Киммих сел на карантин после контакта с защитником мюнхенской команды Никласом Зюле, который сдал положительный тест на коронавирус.

По информации источника, «Бавария» имеет право не платить 26-летнему немцу зарплату за время отсутствия. Если речь о семидневном карантине, то игрок может потерять 384 тысячи евро.

1 ноября парламент Германии принял закон, разрешающий работодателю не выплачивать заработную плату работнику, который вынужден отсутствовать из-за того, что находится на карантине. Данное постановление касается только тех, кто не вакцинирован.

Киммих является одним из пяти невакцинированных игроков «Баварии». Полузащитник заявил, что не привился, потому что сомневается в долгосрочных последствиях вакцины. При этом 26-летний немец отметил, что не выступает против вакцинации.