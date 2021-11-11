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«Бавария» может лишить Киммиха части зарплаты из-за отказа от вакцинации

13:15
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«Бавария» может лишить полузащитника команды Йозуа Киммиха части зарплаты, сообщает Bild.

Накануне полузащитника вывели из состава сборной Германии на ближайшие игры. Киммих сел на карантин после контакта с защитником мюнхенской команды Никласом Зюле, который сдал положительный тест на коронавирус.

По информации источника, «Бавария» имеет право не платить 26-летнему немцу зарплату за время отсутствия. Если речь о семидневном карантине, то игрок может потерять 384 тысячи евро.

1 ноября парламент Германии принял закон, разрешающий работодателю не выплачивать заработную плату работнику, который вынужден отсутствовать из-за того, что находится на карантине. Данное постановление касается только тех, кто не вакцинирован.

Киммих является одним из пяти невакцинированных игроков «Баварии». Полузащитник заявил, что не привился, потому что сомневается в долгосрочных последствиях вакцины. При этом 26-летний немец отметил, что не выступает против вакцинации.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/fussball/nationalmannschaft/corona-alarm-beim-dfb-kostet-die-quarantaene-kimmich-384-000-euro-78198920.bild.html

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