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Ули Хенесс: «Агенты говорят игрокам не продлевать контракты и лишают клубы заработка»

22:03
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о футбольных агентах.

«Я посмотрел список игроков, которые станут свободными агентами летом, — цитирует Хенесса Twitter Bayern & Germany. — За этим стоят лишь агенты, потому что они практически поощряют игроков не продлевать контракты. Тем самым они лишают клубы возможности заработать».

Также Хенесс считает, что такое развитие событий очень опасно для футбола.

«Агент говорят своим клиентам: «Если ты будешь достаточно жестким и сможешь вытерпеть последний год контракта, то тогда заработаешь большие деньги. Потому что в карман мы положим подписной бонус». И это очень опасное развитие ситуации для футбола. Так не может продолжаться», — добавил он.

«Бавария» занимает первое место чемпионате Германии, набрав 28 очков в 11 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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