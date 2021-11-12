Ули Хенесс: «Агенты говорят игрокам не продлевать контракты и лишают клубы заработка»
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о футбольных агентах.
«Я посмотрел список игроков, которые станут свободными агентами летом, — цитирует Хенесса Twitter Bayern & Germany. — За этим стоят лишь агенты, потому что они практически поощряют игроков не продлевать контракты. Тем самым они лишают клубы возможности заработать».
Также Хенесс считает, что такое развитие событий очень опасно для футбола.
«Агент говорят своим клиентам: «Если ты будешь достаточно жестким и сможешь вытерпеть последний год контракта, то тогда заработаешь большие деньги. Потому что в карман мы положим подписной бонус». И это очень опасное развитие ситуации для футбола. Так не может продолжаться», — добавил он.
«Бавария» занимает первое место чемпионате Германии, набрав 28 очков в 11 матчах.
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