Ули Хенесс: "Бавария" должна выиграть у "Боруссии". Для меня нет альтернативы"

Президент "Баварии" Ули Хенесс накануне матча 28-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" отметил, что ждет победы мюнхенцев в этой встрече. Он также добавил, что в случае поражения его команда не будет заслуживать чемпионства.

– В субботу не будет никаких оправданий, – приводит Die Welt слова Хенесса. – Я не хочу думать о проигрыше. Мы должны выиграть, для меня нет альтернативы. Если мы не выиграем, то я бы все еще хотел стать чемпионами, но тогда мы просто не заслуживаем этого, потому что мы проиграли еще и первый матч против них. Наша команда должна показать, что мы хотим победить.

Матч пройдет 6 апреля в Мюнхене. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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