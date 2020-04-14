Ученые предполагают, что спортивные мероприятия могут не возобновиться еще полтора года

Президент немецкой Национальной академии наук Геральд Хауг считает, что запрет на проведение спортивных и культурных массовых мероприятий в Германии может продлиться до полутора лет. Ученые советуют правительству Германии продлевать эти меры максимально долго из-за угрозы распространения коронавируса.

— Мы пока должны подождать и посмотреть на сценарии развития ситуации. Есть оптимистичные оценки и пессимистические, — цитирует Yahoo Sports Хауга. — Но, безусловно, это все продлится еще несколько месяцев, возможно, до полутора лет.

Отметим, что 23 апреля бундеслига обсудит с клубами возможность возобновления чемпионата Германии в мае без зрителей.