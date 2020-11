Защитник «Баварии» Никлас Зюле заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. «Бавария» является соперником «Локомотива» на группомом турнире Лиги чемпионов.

25-летний немец сразу же отправился на самоизоляцию, болезнь проходит бессимптомно.

В нынешнем сезоне бундеслиги Зюле провел 4 матча.

Niklas S?le, 25, has tested positive for COVID-19. The FC Bayern M?nchen defender is currently at home in quarantine. He is doing well. pic.twitter.com/pU4KtmV7Lq