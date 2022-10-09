У защитника «Баварии» Дэвиса выявили черепно-мозговую травму

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис был заменен в перерыве матча 9-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Дортмунда (2:2). Незадолго до этого канадец получил удар ногой по голове от Джуда Беллингема.

Обследование выявило у Дэвиса черепно-мозговую травму, сообщает на своем официальном сайте мюнхенцев.

В пресс-релизе говорится о том, что Альфонсо чувствует себя хорошо, но в воскресенье он не тренировался.

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.