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Сегодня, 15:16

Тухель признался, что в «Челси» его больше ценили, чем в «Баварии»

Алина Савинова
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сравнил отношение к себе в Германии и Англии.

«Довольно простой вопрос. Я чувствую, что в Германии мы очень критично относимся друг к другу, особенно это касается игроков и тренеров. Это очень трудно искоренить — данная картина, философия сохраняется на протяжении многих лет. Да, в Англии я чувствовал большую признательность по отношении к себе», — приводит Goal слова тренера.

Тухель с 2021 по 2022 год возглавлял «Челси», который привел к победам в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. С 2023 года 50-летний специалист является главным тренером «Баварии». На данный момент красные под его руководством занимают второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 41 очко за 16 матчей.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/bayern-munich-boss-thomas-tuchel-felt-more-appreciated-at-chelsea-fierce-criticism-germany/bltdc14554fc64b5d6e#csff98630c4a329e10
Футбол
ФК Бавария
ФК Челси
Томас Тухель
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Тухель – о чемпионской гонке с «Байером»: «Они необыкновенны, сильная команда с отличным тренером»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 17 14 3 0 47-12 45
2
 Бавария 16 13 2 1 52-15 41
3
 Штутгарт 17 11 1 5 38-22 34
4
 РБ Лейпциг 17 10 3 4 38-18 33
5
 Боруссия Д 17 8 6 3 33-25 30
6
 Айнтрахт Ф 17 7 6 4 27-20 27
7
 Фрайбург 17 7 4 6 21-26 25
8
 Хоффенхайм 17 7 3 7 32-33 24
9
 Хайденхайм 17 6 3 8 26-33 21
10
 Боруссия М 17 5 5 7 34-36 20
11
 Вольфсбург 17 6 2 9 21-28 20
12
 Аугсбург 17 4 6 7 24-32 18
13
 Вердер 17 4 5 8 24-31 17
14
 Бохум 17 3 8 6 19-34 17
15
 Унион Б 16 4 2 10 17-31 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 17 2 5 10 11-29 11
18
 Дармштадт 17 2 4 11 20-44 10
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32 тур
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34 тур
19.01 22:30
Майнц – Унион Б
 - : -
20.01 17:30
Бохум – Штутгарт
 - : -
20.01 17:30
Дармштадт – Айнтрахт Ф
 - : -
20.01 17:30
Кельн – Боруссия Д
 - : -
20.01 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 - : -
20.01 17:30
Хайденхайм – Вольфсбург
 - : -
20.01 20:30
РБ Лейпциг – Байер
 - : -
21.01 17:30
Бавария – Вердер
 - : -
21.01 19:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 22
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 11
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 14 2 3
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 12 1 5
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