Тухель признался, что в «Челси» его больше ценили, чем в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сравнил отношение к себе в Германии и Англии.

«Довольно простой вопрос. Я чувствую, что в Германии мы очень критично относимся друг к другу, особенно это касается игроков и тренеров. Это очень трудно искоренить — данная картина, философия сохраняется на протяжении многих лет. Да, в Англии я чувствовал большую признательность по отношении к себе», — приводит Goal слова тренера.

Тухель с 2021 по 2022 год возглавлял «Челси», который привел к победам в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. С 2023 года 50-летний специалист является главным тренером «Баварии». На данный момент красные под его руководством занимают второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 41 очко за 16 матчей.