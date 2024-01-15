Тухель – о чемпионской гонке с «Байером»: «Они необыкновенны, сильная команда с отличным тренером»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру «Байера» в текущем сезоне.

«Мы хотим приехать на игру с ними, будучи в состоянии их обогнать, поэтому нам нужно уже сейчас сделать домашнее задание. Возможно, нейтральные болельщики ждут, когда другая команда наконец выиграет титул, после того как в прошлом сезоне этого не произошло.

Теперь это гонка за титул, они [«Байер] необыкновенны. Сильная команда с отличным тренером. Это будет гонка до конца», – сказал Тухель в интервью ESPN.

После 17 туров «Байер» с 45 очками лидирует в бундеслиге. «Бавария» отстает от соперника на 4 очка, но имеет один матч в запасе.

«Бавария» становилась чемпионом Германии в 11 сезонах подряд. В последний раз другая команда выигрывала бундеслигу в сезоне-2011/12. Тогда чемпионом во второй раз кряду стала дортмундская «Боруссия».