Тухель начал активно изучать испанский язык

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель начал активно изучать испанский язык, утверждает Bild.

Немецкий специалист хотел бы возглавить один из испанских клубом. Тухель находится в сфере интересов «Барселоны» и «Атлетико».

Сам Тухель заявлял, что не против возглавить «Барселону» или «Реал».

Немец покинул «Челси» в сентябре. Он также известен по работе в «ПСЖ», «Боруссии» и в других клубов бундеслиги.