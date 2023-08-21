Тренер «Униона» Фишер — о хет-трике Беренса: «Наши навесы сработали идеально»

Главный тренер «Униона» Урс Фишер подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против «Майнца» (4:1).

«На этапе, когда мы не были хороши, Реннов держал нас в игре. Это было важно. Остаток матча был в основном очень хорошим. Наши навесы сработали идеально, Беренс просто прочувствовал ситуацию. Мы многое сделали очень хорошо, но я также видел вещи, которые можно было бы сделать еще лучше», -сприводит слова Фишера официальный сайт клуба.

Беренс оформил хет-трик, забив все три гола после навеса, Реннов отразил два пенальти.

В следующем туре «Унион» 26 августа сыграет в гостях с «Дармштадтом», а «Майнц» 27 августа дома встретится с «Айнтрахтом».