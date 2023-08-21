Беренс — о хет-трике в ворота «Майнца»: «Всегда стараюсь выкладываться на полную и помогать команде»
Форвард «Униона» Кевин Беренс подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против «Майнца» (4:1).
«Матч получился выдающимся. Я всегда стараюсь выкладываться на полную и помогать команде. Я сделал это очень хорошо в этой игре. На прошлой неделе мы немного потрудились в Кубке Германии, но сегодня мы очень хорошо вошли в игру с самого начала. В конце концов, это заслуженная победа», — приводит слова Беренса официальный сайт клуба.
Беренс оформил хет-трик, забив все три гола после навеса, вратарь Фредерик Реннов отразил два пенальти.
В следующем туре «Унион» 26 августа сыграет в гостях с «Дармштадтом», а «Майнц» 27 августа дома встретится с «Айнтрахтом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Штутгарт
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
4
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
10
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
11
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
13
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
16
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
17
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Кельн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|0 : 4
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|4 : 4
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|3 : 2
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|1 : 2
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|5 : 0
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|2 : 0
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|1 : 0
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|4 : 1
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|1 : 0
|Г
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|3
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|2
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|2
|П
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|2
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|2
|
|
Паскаль Штенцель
Штутгарт
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кристофер Антви-Аджей
Бохум
|1
|0
|1
|
|
Леандру Баррейру
Майнц
|1
|0
|1
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|1
|0
|1