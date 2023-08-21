Беренс — о хет-трике в ворота «Майнца»: «Всегда стараюсь выкладываться на полную и помогать команде»

Форвард «Униона» Кевин Беренс подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против «Майнца» (4:1).

«Матч получился выдающимся. Я всегда стараюсь выкладываться на полную и помогать команде. Я сделал это очень хорошо в этой игре. На прошлой неделе мы немного потрудились в Кубке Германии, но сегодня мы очень хорошо вошли в игру с самого начала. В конце концов, это заслуженная победа», — приводит слова Беренса официальный сайт клуба.

Беренс оформил хет-трик, забив все три гола после навеса, вратарь Фредерик Реннов отразил два пенальти.

В следующем туре «Унион» 26 августа сыграет в гостях с «Дармштадтом», а «Майнц» 27 августа дома встретится с «Айнтрахтом».