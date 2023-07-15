Тухель: «Надеемся, что Нойер сможет частично присоединиться в августе»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о восстановлении голкипера команды Мануэля Нойера.
«Мануэль по-прежнему тренируется индивидуально. Он будет чередовать фитнес и вратарскую подготовку. Планируется, что Мануэль не поедет с нами в Азию и частично вернется к тренировкам команды после нашего возвращения. Мануэлю нужно время, и мы ему его предоставим. Он как никто другой хочет справиться с ситуацией. Задача сыграть в Суперкубке и первом матче бундеслиги, наверное, слишком амбициозна. Мы надеемся, что он сможет частично присоединиться к нам в августе», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.
В мае Нойер заявлял, что реабилитация проходит очень хорошо. 37-летний вратарь сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и пропустил остаток сезона-2022/23.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Бавария
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|0
|0-0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
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Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -