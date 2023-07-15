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Тухель: «Надеемся, что Нойер сможет частично присоединиться в августе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о восстановлении голкипера команды Мануэля Нойера.

«Мануэль по-прежнему тренируется индивидуально. Он будет чередовать фитнес и вратарскую подготовку. Планируется, что Мануэль не поедет с нами в Азию и частично вернется к тренировкам команды после нашего возвращения. Мануэлю нужно время, и мы ему его предоставим. Он как никто другой хочет справиться с ситуацией. Задача сыграть в Суперкубке и первом матче бундеслиги, наверное, слишком амбициозна. Мы надеемся, что он сможет частично присоединиться к нам в августе», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

В мае Нойер заявлял, что реабилитация проходит очень хорошо. 37-летний вратарь сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и пропустил остаток сезона-2022/23.

Источник: ФК Бавария
Мануэль Нойер
ФК Бавария
Томас Тухель
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