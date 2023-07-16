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Тухель намекнул, что «Бавария» в ближайшее время подпишет Ким Мин Джэ

Руслан Минаев
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель намекнул, что клуб работает над подписанием защитника «Наполи» Ким Мин Джэ.

«Нам нужно заменить Люку Эрнандеса и уже не секрет, о каком игроке мы говорим. Когда игрок говорит, что хочет уйти и у нас есть альтернатива — мы соглашаемся. Надеемся восполнить этот пробел в ближайшее время», — цитирует тренера CalcioMercato.

Люка Эрнандес 9 июля подписал 5-летний контракт с «ПСЖ.

Как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, 26-летний кореец в ближайшее время подпишет контракт с мюнхенским клубом. Трансфер обойдется «Баварии» в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Люка Эрнандес
ФК Бавария
ФК Наполи
Томас Тухель
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