Тухель намекнул, что «Бавария» в ближайшее время подпишет Ким Мин Джэ
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель намекнул, что клуб работает над подписанием защитника «Наполи» Ким Мин Джэ.
«Нам нужно заменить Люку Эрнандеса и уже не секрет, о каком игроке мы говорим. Когда игрок говорит, что хочет уйти и у нас есть альтернатива — мы соглашаемся. Надеемся восполнить этот пробел в ближайшее время», — цитирует тренера CalcioMercato.
Люка Эрнандес 9 июля подписал 5-летний контракт с «ПСЖ.
Как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, 26-летний кореец в ближайшее время подпишет контракт с мюнхенским клубом. Трансфер обойдется «Баварии» в 50 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|РБ Лейпциг
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4
|Унион Б
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|0
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|0-0
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5
|Фрайбург
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|0-0
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6
|Байер
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|0-0
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7
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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8
|Вольфсбург
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|0-0
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9
|Майнц
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|0-0
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10
|Боруссия М
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|0-0
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11
|Кельн
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
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|0-0
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|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
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Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -