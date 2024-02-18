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Сегодня, 10:53

Тухель считает, что Кейну не хватает взаимопонимания в «Баварии»

Руслан Минаев
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о форме нападающего Харри Кейна.

«Харри недоволен взаимопониманием на поле. Мы тоже. Но то, как он тренируется — это мировой уровень. Правда, в матчах [игроки] редко его находят [передачами]. Мы работаем над этим. И Кейн проявляет себя как капитан. С ним все будет хорошо», — цитирует Тухеля The Mirror.

Ранее Тухель оценил шансы «Баварии» одержать победу в бундеслиге и Лиге чемпионов.

Кейн в этом сезоне провел за мюнхенцев 29 матчей, забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.

Гарри Кейн
ФК Бавария
Томас Тухель
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Неделя

«Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию» в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 22 18 4 0 57-15 58
2
 Бавария 21 16 2 3 59-22 50
3
 Штутгарт 22 15 1 6 51-28 46
4
 Боруссия Д 22 11 8 3 44-27 41
5
 РБ Лейпциг 22 12 4 6 48-28 40
6
 Айнтрахт Ф 21 8 8 5 31-25 32
7
 Вердер 22 8 5 9 31-34 29
8
 Фрайбург 21 8 4 9 26-37 28
9
 Хоффенхайм 22 7 6 9 38-41 27
10
 Хайденхайм 22 7 6 9 31-38 27
11
 Вольфсбург 22 6 6 10 26-34 24
12
 Унион Б 22 7 3 12 21-35 24
13
 Аугсбург 22 5 8 9 31-40 23
14
 Боруссия М 22 5 7 10 36-43 22
15
 Бохум 21 4 10 7 23-39 22
16
 Кельн 22 3 7 12 15-36 16
17
 Майнц 22 2 9 11 17-35 15
18
 Дармштадт 22 2 6 14 23-51 12
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
16.02 22:30
Кельн – Вердер
 0 : 1
17.02 17:30
Дармштадт – Штутгарт
 1 : 2
17.02 17:30
Хайденхайм – Байер
 1 : 2
17.02 17:30
Хоффенхайм – Унион Б
 0 : 1
17.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 1 : 0
17.02 17:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 1 : 1
17.02 20:30
РБ Лейпциг – Боруссия М
 2 : 0
18.02 17:30
Фрайбург – Айнтрахт Ф
 - : -
18.02 19:30
Бохум – Бавария
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 18
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 16
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 18 2 5
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 18 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 16 1 0
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