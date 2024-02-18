Тухель считает, что Кейну не хватает взаимопонимания в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о форме нападающего Харри Кейна.

«Харри недоволен взаимопониманием на поле. Мы тоже. Но то, как он тренируется — это мировой уровень. Правда, в матчах [игроки] редко его находят [передачами]. Мы работаем над этим. И Кейн проявляет себя как капитан. С ним все будет хорошо», — цитирует Тухеля The Mirror.

Ранее Тухель оценил шансы «Баварии» одержать победу в бундеслиге и Лиге чемпионов.

Кейн в этом сезоне провел за мюнхенцев 29 матчей, забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.