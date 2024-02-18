Тухель считает, что Кейну не хватает взаимопонимания в «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о форме нападающего Харри Кейна.
«Харри недоволен взаимопониманием на поле. Мы тоже. Но то, как он тренируется — это мировой уровень. Правда, в матчах [игроки] редко его находят [передачами]. Мы работаем над этим. И Кейн проявляет себя как капитан. С ним все будет хорошо», — цитирует Тухеля The Mirror.
Ранее Тухель оценил шансы «Баварии» одержать победу в бундеслиге и Лиге чемпионов.
Кейн в этом сезоне провел за мюнхенцев 29 матчей, забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|22
|18
|4
|0
|57-15
|58
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|22
|15
|1
|6
|51-28
|46
|
4
|Боруссия Д
|22
|11
|8
|3
|44-27
|41
|
5
|РБ Лейпциг
|22
|12
|4
|6
|48-28
|40
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Вердер
|22
|8
|5
|9
|31-34
|29
|
8
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
9
|Хоффенхайм
|22
|7
|6
|9
|38-41
|27
|
10
|Хайденхайм
|22
|7
|6
|9
|31-38
|27
|
11
|Вольфсбург
|22
|6
|6
|10
|26-34
|24
|
12
|Унион Б
|22
|7
|3
|12
|21-35
|24
|
13
|Аугсбург
|22
|5
|8
|9
|31-40
|23
|
14
|Боруссия М
|22
|5
|7
|10
|36-43
|22
|
15
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
16
|Кельн
|22
|3
|7
|12
|15-36
|16
|
17
|Майнц
|22
|2
|9
|11
|17-35
|15
|
18
|Дармштадт
|22
|2
|6
|14
|23-51
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.02
|22:30
|
Кельн – Вердер
|0 : 1
|17.02
|17:30
|
Дармштадт – Штутгарт
|1 : 2
|17.02
|17:30
|
Хайденхайм – Байер
|1 : 2
|17.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|0 : 1
|17.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|1 : 0
|17.02
|17:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|1 : 1
|17.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|2 : 0
|18.02
|17:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|18.02
|19:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|18
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|16
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|18
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|16
|1
|0
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