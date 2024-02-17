«Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию» в бундеслиге
«Лейпциг» на своем поле одержал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха в бундеслиге — 2:0.
Счет на 14-й минуте открыл Хави Симонс. На 57-й преимущество хозяев удвоил Лои Опенда.
«Лейпциг» (40 очков) поднялся на пятое место в бундеслиге. «Боруссия» (22) идет 14-й в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|22
|18
|4
|0
|57-15
|58
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|22
|15
|1
|6
|51-28
|46
|
4
|Боруссия Д
|22
|11
|8
|3
|44-27
|41
|
5
|РБ Лейпциг
|22
|12
|4
|6
|48-28
|40
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Вердер
|22
|8
|5
|9
|31-34
|29
|
8
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
9
|Хоффенхайм
|22
|7
|6
|9
|38-41
|27
|
10
|Хайденхайм
|22
|7
|6
|9
|31-38
|27
|
11
|Вольфсбург
|22
|6
|6
|10
|26-34
|24
|
12
|Унион Б
|22
|7
|3
|12
|21-35
|24
|
13
|Аугсбург
|22
|5
|8
|9
|31-40
|23
|
14
|Боруссия М
|22
|5
|7
|10
|36-43
|22
|
15
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
16
|Кельн
|22
|3
|7
|12
|15-36
|16
|
17
|Майнц
|22
|2
|9
|11
|17-35
|15
|
18
|Дармштадт
|22
|2
|6
|14
|23-51
|12
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.02
|22:30
|
Кельн – Вердер
|0 : 1
|17.02
|17:30
|
Дармштадт – Штутгарт
|1 : 2
|17.02
|17:30
|
Хайденхайм – Байер
|1 : 2
|17.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|0 : 1
|17.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|1 : 0
|17.02
|17:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|1 : 1
|17.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|2 : 0
|18.02
|17:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|18.02
|19:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|18
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|16
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|18
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|16
|1
|0
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