«Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию» в бундеслиге

«Лейпциг» на своем поле одержал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха в бундеслиге — 2:0.

Счет на 14-й минуте открыл Хави Симонс. На 57-й преимущество хозяев удвоил Лои Опенда.

«Лейпциг» (40 очков) поднялся на пятое место в бундеслиге. «Боруссия» (22) идет 14-й в турнирной таблице.