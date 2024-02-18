В «Баварии» оценили будущее Тухеля

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о будущем главного тренера команды Томаса Тухеля в клубе.

«Извне распространяется много слухов. В конце концов, мы должны победить... Мы победим, и тогда тема будет закрыта.

Мы не должны расслабляться. Мы не хотим драматизировать ситуацию. У нас 50 очков. Мы знаем, что можем играть лучше. Мы должны показать это на поле сейчас", — приводит слова Хайнера журналист Юлиан Буль в соцсети Х (ранее Twitter).

10 февраля клуб из Мюнхена уступил «Байеру» в 21-м туре чемпионата Германии (0:3), а 14-го числа потерпел поражение от «Лацио» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Его контракт рассчитан до 2025 года.