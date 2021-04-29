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Толиссо впервые после травмы провел тренировку на поле с мячом

17:00
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Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо приступил к тренировкам с мячом впервые после травмы, информирует пресс-служба мюнхенцев.

В середине февраля французский игрок перенес операцию на левом бедре. У игрока был разрыв сухожилий. Около недели назад Толиссо приступил к беговой работе. В четверг он приступил к работе с мячом.

В ближайшее время врачи примут решение, сможет ли футболист помочь команде в матче против менхенгладбахской «Боруссии», который запланирован на 8 мая.

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