Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Лейпциг» объявил о назначении Джесси Марша на пост нового главного тренера

11:31
Теги:

«Лейпциг» на официальном сайте сообщил, что Джесси Марш займет пост главного тренера летом 2021 года.

47-летний специалист с 2019 года возглавляет «Зальцбург». С 2018 по 2019-й год Марш работал ассистентом главного тренера в «Лейпциге».

Напомним, несколько дней назад стало известно, что нынешний тренер команды Юлиан Нагельсманн возглавит «Баварию» по окончании сезона. После 31 тура бундеслиги «Лейпциг» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 64 балла.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Что тебе надо? Заткнись». Верратти устроил перепалку с Гвардиолой во время матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити»
ЦСКА — рекордсмен по поражениям в финале. Но вратарь армейцев вошел в историю КХЛ
Чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил с собой в 40 лет
«Это не «Авангард» выиграл, а мы проиграли». Бурмистров — о финале «Востока», новом контракте и легионерах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд