«Лейпциг» объявил о назначении Джесси Марша на пост нового главного тренера

«Лейпциг» на официальном сайте сообщил, что Джесси Марш займет пост главного тренера летом 2021 года.

47-летний специалист с 2019 года возглавляет «Зальцбург». С 2018 по 2019-й год Марш работал ассистентом главного тренера в «Лейпциге».

Напомним, несколько дней назад стало известно, что нынешний тренер команды Юлиан Нагельсманн возглавит «Баварию» по окончании сезона. После 31 тура бундеслиги «Лейпциг» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 64 балла.