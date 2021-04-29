«Лейпциг» объявил о назначении Джесси Марша на пост нового главного тренера
11:31
«Лейпциг» на официальном сайте сообщил, что Джесси Марш займет пост главного тренера летом 2021 года.
47-летний специалист с 2019 года возглавляет «Зальцбург». С 2018 по 2019-й год Марш работал ассистентом главного тренера в «Лейпциге».
Напомним, несколько дней назад стало известно, что нынешний тренер команды Юлиан Нагельсманн возглавит «Баварию» по окончании сезона. После 31 тура бундеслиги «Лейпциг» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 64 балла.
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