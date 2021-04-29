Бывший футболист сборной Германии получил условный срок за распространение детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер приговорен к десяти месяцам лишения свободы условно за распространение детской порнографии.

«Я делал скриншоты компрометирующих изображений, которые находятся в свободном доступе на веб-сайтах, и делился своими фантазиями в чатах. Никаких нападений на детей или молодых людей не было и не планировалось, хотя я оставлял комментарии грубого характера в чатах. Все это происходило лишь в параллельном цифровом мире.

Я пересылал изображения, хоть и знал, какие невыразимые страдания стоят за ними, и несмотря на мою благотворительную работу с детьми. Принимаю наказание и прошу прощения у жертв сексуального насилия. Мне придется жить с осознанием этой вины перед обществом всю оставшуюся жизнь.

С гордостью отношусь к своей благотворительной работе, но хотел бы отказаться от ордена «За заслуги перед Германией» из уважения к нынешним и будущим его обладателям", — приводит слова Метцельдера на заседании суда Deutsche Welle.

В сентябре 2019 года невеста Метцельдера заявила, что он отправил ей 15 снимков детского порно. По итогам обысков полиция конфисковала компьютер и телефон футболиста. У него нашли 297 порнографических файлов с несовершеннолетними.

В составе сборной Германии Метцельдер провел 47 матчей. Принимал участие в ЧМ-2002, ЧМ-2006 и Евро-2008. В 2013 году он завершил профессиональную карьеру, а год спустя стал президентом «Хальтерн-ам-Зее». После начала расследования он покинул свой пост.