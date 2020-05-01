Тимо Вернер: «Предпочел бы уехать за границу, чем уйти в «Баварию»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер дал понять, что не собирается уходить в «Баварию». По словам лидера атак клуба, он предпочел бы уехать в иностранный клуб.

— «Бавария» — выдающийся клуб, об этом нечего и говорить, — цитирует Bild Вернера. — Флик доказал в этом сезоне, что он хороший тренер. Но если бы мне пришлось менять клуб, я бы предпочел уехать за границу, чем уйти в «Баварию».

Для меня было бы большим вызовом переход в другую лигу, чем смена клуба в бундеслиге.