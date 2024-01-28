Тухель заявил, что хотел бы возглавить испанский клуб

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что хотел бы однажды поработать в Испании.

«Меня бы привлек новый переезд за границу. В Испании выдающаяся лига. С моей точки зрения и исходя из моего опыта работы с испанцами, им свойственна огромная уверенность в себе», — приводит слова Тухель GFNG.

50-летний немец возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Ранее Тухель тренировал «Челси», «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

27 ноября главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет команду в конце сезона.