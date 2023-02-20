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Сегодня, 18:05

Спортивный директор «Айнтрахта» может перейти на аналогичную должность в «Ливерпуль»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше может перейти на аналогичную должность в «Ливерпуль», утверждает The Athletic.

В конце этого сезона «Ливерпуль» расстанется со своим спортивным директором Джулианом Уордом, причем расставание было анонсировано еще в ноябре.

«Ливерпуль» рассматривал на эту должность кандидатуру Пола Митчелла, но тот склоняется к тому, чтобы продолжить работу в «Монако». Поэтому теперь на радаре у «красных» находится 42-летний Креше.

Креше трудится в «Айнтрахте» с 2021 года, перебравшись во Франкфурт из «Лейпциг». Ранее он пробовал себя ассистентом главного тренера в «Байере», но быстро перешел на директорскую работу.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ливерпуль
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1
 Бавария 21 12 7 2 61-21 43
2
 Боруссия Д 21 14 1 6 44-27 43
3
 Унион Б 21 13 4 4 35-24 43
4
 Фрайбург 21 12 4 5 34-31 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 6 4 43-26 39
6
 Айнтрахт Ф 21 11 5 5 42-29 38
7
 Вольфсбург 21 8 6 7 38-29 30
8
 Боруссия М 21 8 5 8 38-35 29
9
 Майнц 21 8 5 8 33-34 29
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 Байер 21 8 3 10 35-35 27
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 Кельн 21 6 8 7 32-34 26
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 Аугсбург 21 7 3 11 26-36 24
14
 Штутгарт 21 4 7 10 26-36 19
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 Хоффенхайм 21 5 4 12 29-40 19
16
 Бохум 21 6 1 14 24-51 19
17
 Герта 21 4 5 12 25-40 17
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24.02 22:30
Майнц – Боруссия М
 - : -
25.02 17:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
25.02 17:30
Герта – Аугсбург
 - : -
25.02 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
25.02 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
25.02 17:30
Вердер – Бохум
 - : -
25.02 20:30
Шальке – Штутгарт
 - : -
26.02 17:30
Фрайбург – Байер
 - : -
26.02 19:30
Бавария – Унион Б
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 19 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
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