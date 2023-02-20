«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Себальосу

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Дани Себальосу, сообщает журналист Маттео Моретто.

26-летний испанец находится в шорт-листе команды Юлиана Нагельсманна на усиление в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Себальосу контракт на четыре года на улучшенных условиях.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Реал». Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.