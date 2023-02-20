«Боруссия» не будет продлевать контракт с защитником Даудом

Директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что клуб не будет продлевать контракт с защитником Мохамедом Даудом.

«Я честно поговорил с Даудом на прошлой неделе. Сообщил ему, что мы не будет предлагать ему летом новый контракт», — цитирует Келя Bild.

Таким образом, 27-летний игрок летом получил статус свободного агента.

В нынешнем сезоне он провел за «шмелей» всего 6 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.