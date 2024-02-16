Руководство «Баварии» поддерживает Тухеля

Руководство «Баварии» продолжает поддерживать главного тренера команды Томаса Тухеля, сообщает журналист Максимилиан Кох в своих социальных сетях.

По информации источника, в немецком клубе считают, что тренер должен выйти из кризиса вместе с игроками.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Его контракт рассчитан до 2025 года.

«Бавария» 14 февраля на выезде проиграла «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого мюнхенцы разгромно уступили «Байеру» (0:3) в 21-м туре немецкой бундеслиги.