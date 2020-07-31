Симон Рольфес: «Байер» знает об интересе к Хаверцу, но еще не получал официальных предложений"

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал слухи о переходе полузащитника леверкузенцев Кая Хаверца в «Челси».

— У нас пока нет предложений, — цитирует Sky Sports Рольфеса. — Мы знаем об интересе к Каю, но официально к нам еще никто не обращался. К тому же, наш клуб уже несколько раз заявлял, что закончит сезон в полном составе, что никто не уйдет, включая Кая.

Хаверц провел за «Байер» 43 матча в сезоне-2019/20, на его счету 17 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего немца в 81 миллион евро.