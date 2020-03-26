Швайнштайгер снова тренируется с «Баварией». Правда, онлайн

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер провел тренировку в составе мюнхенского клуба. В связи с карантином на фоне пандемии коронавируса футболисты занимались в групповом видеочате в режиме онлайн.

Швайнштайгер играл за «Баварию» с начала профессиональной карьеры до 2015 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед», а завершил карьеру в «Чикаго Файр» в 2019-м.

Wie in guten alten Zeiten mal wieder mit den Jungs vom @FCBayern trainiert, dank Cyber-Training. Danke f?rs Mitmachen, who"s next?

Like in the good old days I did a training session with the boys from @FCBayern, thanks to cyber-training. Thanks for having me, who's next? pic.twitter.com/2h3mvsJSLe — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) March 26, 2020

По состоянию на вечер в мире зафиксировано 510 108 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных является Китай — 81,7 тысяч случаев. Число заразившихся в Италии составляет 80,5 тысяч человек, в США — 75,2 тысячи случаев.

В России зарегистрировано 840 заразившихся, умерло два человека, 38 выздоровили.

Общее количество погибших составляет около 22,9 тысячи. Примерно 120,9 тысяч человек вылечились.

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