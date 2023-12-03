«Байер» — «Боруссия»: смотреть трансляцию матча бундеслиги в прямом эфире
3 декабря «Байер» дома на стадионе «Бай-Арена» в городе Леверкузен примет дортмундскую «Боруссию» в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
Канал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ бесплатно покажет видеотрансляцию встречи «Байер» — «Боруссия» Д. Начало прямого эфира — в 19.25 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния бундеслиги можно будет в матч-центре «СЭ».
«Байер» с 34 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии с 34 очками. «Боруссия» с 24 баллами находится на пятой строчке. Команды встречались друг с другом в последний раз 29 января 2023 года. Тогда дортмундцы выиграли у команды из Леверкузена со счетом 2:0 в 18-м туре бундеслиги.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|12
|11
|1
|0
|37-10
|34
|
2
|Бавария
|12
|10
|2
|0
|43-9
|32
|
3
|Штутгарт
|13
|10
|0
|3
|33-15
|30
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|8
|2
|3
|31-13
|26
|
5
|Боруссия Д
|12
|7
|3
|2
|25-19
|24
|
6
|Хоффенхайм
|13
|6
|2
|5
|25-23
|20
|
7
|Айнтрахт Ф
|12
|4
|6
|2
|18-13
|18
|
8
|Боруссия М
|13
|4
|4
|5
|27-28
|16
|
9
|Вольфсбург
|13
|5
|1
|7
|18-24
|16
|
10
|Фрайбург
|12
|4
|3
|5
|15-23
|15
|
11
|Аугсбург
|12
|3
|5
|4
|21-24
|14
|
12
|Бохум
|13
|2
|7
|4
|14-26
|13
|
13
|Вердер
|13
|3
|2
|8
|18-27
|11
|
14
|Хайденхайм
|13
|3
|2
|8
|18-28
|11
|
15
|Кельн
|13
|2
|3
|8
|10-24
|9
|
16
|Дармштадт
|13
|2
|3
|8
|15-34
|9
|
17
|Майнц
|12
|1
|5
|6
|12-25
|8
|
18
|Унион Б
|12
|2
|1
|9
|12-27
|7
|1.12
|22:30
|
Дармштадт – Кельн
|0 : 1
|2.12
|17:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|2 : 1
|2.12
|17:30
|
Бохум – Вольфсбург
|3 : 1
|2.12
|17:30
|
РБ Лейпциг – Хайденхайм
|2 : 1
|2.12
|20:30
|
Штутгарт – Вердер
|2 : 0
|3.12
|17:30
|
Майнц – Фрайбург
|- : -
|3.12
|19:30
|
Байер – Боруссия Д
|- : -
|3.12
|21:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|21.05
|17:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|11
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|6
|1
|2