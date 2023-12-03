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Сегодня, 18:15

«Байер» — «Боруссия»: смотреть трансляцию матча бундеслиги в прямом эфире

Бесплатная видеотрансляция матча «Байер» — «Боруссия» начнется на «Матч ТВ» в 19.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Марко Ройс.
Марко Ройс.
Фото AFP

3 декабря «Байер» дома на стадионе «Бай-Арена» в городе Леверкузен примет дортмундскую «Боруссию» в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ бесплатно покажет видеотрансляцию встречи «Байер» — «Боруссия» Д. Начало прямого эфира — в 19.25 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния бундеслиги можно будет в матч-центре «СЭ».

«Байер» с 34 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии с 34 очками. «Боруссия» с 24 баллами находится на пятой строчке. Команды встречались друг с другом в последний раз 29 января 2023 года. Тогда дортмундцы выиграли у команды из Леверкузена со счетом 2:0 в 18-м туре бундеслиги.

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Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
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«Штутгарт» обыграл «Вердер» в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 12 11 1 0 37-10 34
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 13 10 0 3 33-15 30
4
 РБ Лейпциг 13 8 2 3 31-13 26
5
 Боруссия Д 12 7 3 2 25-19 24
6
 Хоффенхайм 13 6 2 5 25-23 20
7
 Айнтрахт Ф 12 4 6 2 18-13 18
8
 Боруссия М 13 4 4 5 27-28 16
9
 Вольфсбург 13 5 1 7 18-24 16
10
 Фрайбург 12 4 3 5 15-23 15
11
 Аугсбург 12 3 5 4 21-24 14
12
 Бохум 13 2 7 4 14-26 13
13
 Вердер 13 3 2 8 18-27 11
14
 Хайденхайм 13 3 2 8 18-28 11
15
 Кельн 13 2 3 8 10-24 9
16
 Дармштадт 13 2 3 8 15-34 9
17
 Майнц 12 1 5 6 12-25 8
18
 Унион Б 12 2 1 9 12-27 7
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.12 22:30
Дармштадт – Кельн
 0 : 1
2.12 17:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 2 : 1
2.12 17:30
Бохум – Вольфсбург
 3 : 1
2.12 17:30
РБ Лейпциг – Хайденхайм
 2 : 1
2.12 20:30
Штутгарт – Вердер
 2 : 0
3.12 17:30
Майнц – Фрайбург
 - : -
3.12 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
3.12 21:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
21.05 17:30
Бавария – Унион Б
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 16
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 10
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 10 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 11 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 6 1 2
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