«Штутгарт» одолел «Падерборн» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

«Штутгарт» одолел «Падерборн» в матче 1/8 финала Кубка Германии со счетом 1:2.

Первый мяч уже на 3-й минуте в свои ворота забил защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос.

Но в самой концовке швабы перевернули ход встречи. На 86-й минуте отличился форвард Жил Диаш, а в уже добавленное время решающий гол забил нападающий Геру Гирасси.