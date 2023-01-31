«Штутгарт» одолел «Падерборн» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии
«Штутгарт» одолел «Падерборн» в матче 1/8 финала Кубка Германии со счетом 1:2.
Первый мяч уже на 3-й минуте в свои ворота забил защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос.
Но в самой концовке швабы перевернули ход встречи. На 86-й минуте отличился форвард Жил Диаш, а в уже добавленное время решающий гол забил нападающий Геру Гирасси.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|10
|7
|1
|52-16
|37
|
2
|Унион Б
|18
|11
|3
|4
|31-22
|36
|
3
|РБ Лейпциг
|18
|10
|5
|3
|39-24
|35
|
4
|Боруссия Д
|18
|11
|1
|6
|33-25
|34
|
5
|Фрайбург
|18
|10
|4
|4
|29-25
|34
|
6
|Айнтрахт Ф
|18
|9
|5
|4
|37-26
|32
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|5
|5
|36-22
|29
|
8
|Боруссия М
|18
|7
|4
|7
|34-29
|25
|
9
|Вердер
|18
|7
|3
|8
|29-37
|24
|
10
|Байер
|18
|7
|3
|8
|30-30
|24
|
11
|Майнц
|18
|6
|5
|7
|26-29
|23
|
12
|Кельн
|18
|5
|7
|6
|29-31
|22
|
13
|Хоффенхайм
|18
|5
|4
|9
|26-31
|19
|
14
|Аугсбург
|18
|5
|3
|10
|23-33
|18
|
15
|Штутгарт
|18
|3
|7
|8
|22-32
|16
|
16
|Бохум
|18
|5
|1
|12
|19-44
|16
|
17
|Герта
|18
|3
|5
|10
|20-32
|14
|
18
|Шальке
|18
|2
|4
|12
|14-41
|10
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|3.02
|22:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|4.02
|17:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|- : -
|4.02
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|- : -
|4.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Герта
|- : -
|4.02
|17:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|- : -
|4.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|4.02
|20:30
|
Боруссия М – Шальке
|- : -
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Вердер
|- : -
|5.02
|19:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|4
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|14
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2
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