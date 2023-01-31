Торган Азар перешел в ПСВ из «Боруссии» на правах аренды
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар перешел в ПСВ на правах аренды до конца сезона, сообщает сайт голландской команды.
У нидерландского клуба нет права выкупа 29-летнего футболиста.
В текущем сезоне Азар провел 21 матч за «Боруссию», в которых забил гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Напомним, что Торган Азар является родным братом напдающего «Реала» Эдена Азара.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|10
|7
|1
|52-16
|37
|
2
|Унион Б
|18
|11
|3
|4
|31-22
|36
|
3
|РБ Лейпциг
|18
|10
|5
|3
|39-24
|35
|
4
|Боруссия Д
|18
|11
|1
|6
|33-25
|34
|
5
|Фрайбург
|18
|10
|4
|4
|29-25
|34
|
6
|Айнтрахт Ф
|18
|9
|5
|4
|37-26
|32
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|5
|5
|36-22
|29
|
8
|Боруссия М
|18
|7
|4
|7
|34-29
|25
|
9
|Вердер
|18
|7
|3
|8
|29-37
|24
|
10
|Байер
|18
|7
|3
|8
|30-30
|24
|
11
|Майнц
|18
|6
|5
|7
|26-29
|23
|
12
|Кельн
|18
|5
|7
|6
|29-31
|22
|
13
|Хоффенхайм
|18
|5
|4
|9
|26-31
|19
|
14
|Аугсбург
|18
|5
|3
|10
|23-33
|18
|
15
|Штутгарт
|18
|3
|7
|8
|22-32
|16
|
16
|Бохум
|18
|5
|1
|12
|19-44
|16
|
17
|Герта
|18
|3
|5
|10
|20-32
|14
|
18
|Шальке
|18
|2
|4
|12
|14-41
|10
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.02
|22:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|4.02
|17:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|- : -
|4.02
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|- : -
|4.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Герта
|- : -
|4.02
|17:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|- : -
|4.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|4.02
|20:30
|
Боруссия М – Шальке
|- : -
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Вердер
|- : -
|5.02
|19:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|4
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|14
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2
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