Нико Ковач заявил, что «Унион» — один из самых сильных соперников в Германии

Главный тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач рассказал об ожиданиях от гостевого матча против «Униона». Команды сыграют во вторник на стадии 1/8 финала Кубка Германии.

«Это самый сильный соперник, которыq мог нам достаться. Думаю, что на данный момент легче играть в Мюнхене, чем в Берлине», — цитирует Ковача Kicker.

В текущем сезоне «Унион» занимает второе место в бундеслиге. «Вольфсбург» располагается на седьмой строчке.